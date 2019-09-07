شاهد.. هدف "كوميدي" بـ "نيران صديقة"

مني المنتخب الأذربيجاني بالهزيمة الرابعة على التوالي، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، على يد نظيره الويلزي، في استاد "كارديف سيتي".

واهتزت شباك منتخب أذربيجان بهدف "كوميدي" جاء بـ "نيران صديقة" سجله مدافعه، بافل باشاييف، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول. فقد سدد الويلزي غاريث بيل كرة على المرمى، لكنها اصطدمت بقدم أحد لاعبي الخصم وغيرت من مسارها، لتصطدم برأس المدافع باشاييف، ودخلت المرمى الخالي من الحارس الذي خرج ليقطعها قبل وصولها إلى لاعب الخصم.

وأدرك الأذربيجاني الآخر، ماهر إمريلي، التعادل لبلاده، في الدقيقة 59، بيد أن غاريث بيل عاد وسجل بنفسه هدف الفوز الثاني لأصحاب الأرض، قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

Brilliant own goal in the Wales vs Azerbaijan game pic.twitter.com/DbzjkOFeH7 — James Nalton (@JDNalton) 6 сентября 2019 г.

وحقق المنتخب الويلزي انتصاره الأول، بعد هزيمتين متتاليتين، والثاني في التصفيات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الرابع في المجموعة الخامسة، بفارق الأهداف خلف سلوفاكيا، وتليهما أذربيجان في المرتبة الخامسة الأخيرة، من دون رصيد.

بينما يتصدر منتخب كرواتيا ترتيب المجموعة، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام هنغاريا.

المصدر: وكالات