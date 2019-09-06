شاهد.. روسيا تقلب الطاولة على اسكتلندا في تصفيات "يورو 2020"

قلب منتخب روسيا تأخره بهدف أمام نظيره الإسكتلندي، إلى فوز (2-1) في عقر داره، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله اللاعب الاسكتلندي، جون ماكجين، في الدقيقة الـ 11 من انطلاق صافرة البداية. ورد "الدب" الروسي الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين، عبر كل من، المهاجم أرتيوم دزيوبا، والجناح يوري جيركوف، في الدقيقتين (40 و59) على الترتيب.

ورفعت روسيا رصيدها، بعد هذا الفوز، إلى 12 نقطة، وتحتل مركز الوصافة في المجموعة التاسعة (I) بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرة بلجيكا، التي تغلبت بدورها خارج أرضها على سان مارينو برباعية نظيفة.

بينما توقف رصيد اسكتلندا عند 6 نقاط، وتشغل المركز الرابع بفارق نقطة خلف كازاخستان، صاحبة المرتبة الثالثة، وتليهما قبرص في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ومن ثم سان مارينو، في المركز السادس الأخير من دون رصيد.

المصدر: RT