حارس منتخب العراق يعتذر للجمهور بسبب هدف

قدم حارس منتخب العراق، محمد حميد، اعتذارا للجمهور عن الهدف الذي دخل مرماه في مباراة البحرين أمس، لحساب الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال حميد عبر حسابه في موقع "إنستغرام" "أولا أقدم اعتذاري لجميع الشعب العراقي بسبب الهدف الذي تلقيته، نعم أخطأت، لكن لماذا كثير منكم ينتقدون الخطأ ويتركون كم الأهداف المحققة التي أنقذتها في المباراة؟".

البحرين 1 : 0 العراق ، كميل https://t.co/nW8S4E8KeP — اهداف المباريات (@OnsidearV) September 5, 2019

وأضاف "المهم ما علينا هذه ليست أعذارا، الهدف أنا أتحمله مئة بالمئة،؜ وإن شاء الله نعوضكم لأنكم تستحقون، وبعون الله ترونا في مونديال قطر، لكن تكاتفوا ولا تحاولوا التقليل من قيمة المنتخب، لأن هذا المنتخب، منتخب العراق".

وتابع حميد معاتبا "لنرتقي ونكون أكثر وعيا، وأكثر ثقافة، ولنكن رياضيين حقيقيين، فالأخطاء واردة وجل من لا يخطئ".

وأرفق حميد تغريدته بفيديو، لأبرز تصدياته في مباراة العراق والبحرين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



المصدر: RT