 
مباشر

وفاة نجل كافو أثناء لعبه كرة القدم

الرياضة

وفاة نجل كافو أثناء لعبه كرة القدم
AFP NELSON ALMEIDA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md0a

سيطر الحزن على الشارع الكروي في البرازيل، بعد وفاة دانييلو، النجل الأكبر لأسطورة كرة القدم البرازيلية، كافو، وهو يلعب مباراة كرة القدم رفقة أصدقائه.

وذكر موقع "lobo Esporte"، أن دانييلو، توفي عن عمر ناهز 30 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة عندما كان يلعب كرة القدم في منزل العائلة بمنطقة "بارويري" في ساو باولو.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من تقديم المساعدة الطبية على الفور، إلا أن ذلك لم ينقذ حياة أحد أبناء كافو الثلاثة.

ويعد كافو أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في تسعينيات القرن الماضي ومع بداية الألفية الثالثة، ولعب لعدة أندية محلية وأوروبية، أبرزها سا باولو، وبالميراس، وروما، وميلان.

وعلى الصعيد الدولي، خاض مع منتخب بلده 142 مباراة، وسجل 4 أهداف، وتوج معه بلقب كأس العالم في مناسبتين 2002 و1994، وبطولة كوبا أمريكا مرتين أيضا، وكأس القارات.

 المصدر: football.ua

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مطعم "هتلر" يثير جدلا في دهوك العراقية