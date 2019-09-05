سيطر الحزن على الشارع الكروي في البرازيل، بعد وفاة دانييلو، النجل الأكبر لأسطورة كرة القدم البرازيلية، كافو، وهو يلعب مباراة كرة القدم رفقة أصدقائه.

وذكر موقع "lobo Esporte"، أن دانييلو، توفي عن عمر ناهز 30 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة عندما كان يلعب كرة القدم في منزل العائلة بمنطقة "بارويري" في ساو باولو.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من تقديم المساعدة الطبية على الفور، إلا أن ذلك لم ينقذ حياة أحد أبناء كافو الثلاثة.

Danilo, filho mais velho de Cafu, morre vítima de infarto aos 30 anos https://t.co/igm6MAxnK6pic.twitter.com/yQd0QjGZHp — globoesportecom (@globoesportecom) September 5, 2019

ويعد كافو أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في تسعينيات القرن الماضي ومع بداية الألفية الثالثة، ولعب لعدة أندية محلية وأوروبية، أبرزها سا باولو، وبالميراس، وروما، وميلان.

وعلى الصعيد الدولي، خاض مع منتخب بلده 142 مباراة، وسجل 4 أهداف، وتوج معه بلقب كأس العالم في مناسبتين 2002 و1994، وبطولة كوبا أمريكا مرتين أيضا، وكأس القارات.

المصدر: football.ua