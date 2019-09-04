الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف عن تغيينات جديدة

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد، وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات.

وتقدم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق باستقالته عقب تولي اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني إدارة الاتحاد بشكل مؤقت كما قرر الجنايني إعادة تشكيل جميع اللجان.

كما تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مديرا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد.

وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد، للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المصدر: "facebook/efasocial"