شاهد.. صور شعار كأس العالم 2022 في بغداد
AFP AHMAD AL-RUBAYE
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شهدت العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق شعار كأس العالم لكرة القدم 2022، التي من المقرر أن تستضيفها قطر، خلال الفترة ما بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022).
/AHMAD AL-RUBAYE
وقال مراسل RT إن: "شعار المونديال أطلق على مبنى المطعم التركي الشهير بساحة التحرير في بغداد وبحضور السفير القطري ودبلوماسيين قطريين وأحد أعضاء مجلس الشورى القطري".
AFP /AHMAD AL-RUBAYE
وتم الكشف عن الشعار عبر حملة رقمية متزامنة في 24 دولة بداية من الساعة (20:22) مساء بتوقيت الدوحة، وعرض التصميم على واجهات معالم بارزة في قطر ودول عربية مختلفة، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمية.
المصدر: RT
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