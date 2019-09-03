شاهد.. صور شعار كأس العالم 2022 في بغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق شعار كأس العالم لكرة القدم 2022، التي من المقرر أن تستضيفها قطر، خلال الفترة ما بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022).

/AHMAD AL-RUBAYE

وقال مراسل RT إن: "شعار المونديال أطلق على مبنى المطعم التركي الشهير بساحة التحرير في بغداد وبحضور السفير القطري ودبلوماسيين قطريين وأحد أعضاء مجلس الشورى القطري".

AFP /AHMAD AL-RUBAYE

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وتم الكشف عن الشعار عبر حملة رقمية متزامنة في 24 دولة بداية من الساعة (20:22) مساء بتوقيت الدوحة، وعرض التصميم على واجهات معالم بارزة في قطر ودول عربية مختلفة، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمية.

المصدر: RT