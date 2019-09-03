لأول مرة.. اختبار تقنية روسية في مونديال قطر 2022

صرح الرئيس التنفيذي لشركة NtechLab، ألكسندر مينين، بأن الشركة تجري محادثات مع الـ "فيفا" وقطر، مستضيفة كأس العالم 2022، لاختبار التكنولوجيا الروسية للتعرف على الوجوه خلال البطولة.

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وستكشف اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الثلاثاء، عن الشعار الرسمي للمونديال.

وستكون موسكو واحدة من المدن الـ 24 المشاركة في مراسم الكشف عن شعار البطولة، في تمام الساعة (20:22) بتوقيت موسكو.

المصدر: وكالة "تاس" + RT