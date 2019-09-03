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لأول مرة.. اختبار تقنية روسية في مونديال قطر 2022

الرياضة

لأول مرة.. اختبار تقنية روسية في مونديال قطر 2022
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صرح الرئيس التنفيذي لشركة NtechLab، ألكسندر مينين، بأن الشركة تجري محادثات مع الـ "فيفا" وقطر، مستضيفة كأس العالم 2022، لاختبار التكنولوجيا الروسية للتعرف على الوجوه خلال البطولة.

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بغداد ضمن 24 مدينة ستشهد انطلاق شعار مونديال قطر 2022
بغداد ضمن 24 مدينة ستشهد انطلاق شعار مونديال قطر 2022

وستكشف اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الثلاثاء، عن الشعار الرسمي للمونديال.

وستكون موسكو واحدة من المدن الـ 24 المشاركة في مراسم الكشف عن شعار البطولة، في تمام الساعة (20:22) بتوقيت موسكو.

المصدر: وكالة "تاس" + RT

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