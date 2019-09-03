أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء، موعد إطلاق الشعار الرسمي للمونديال، والذي سيكون في بغداد ومدن أخرى.

وذكرت اللجنة أن "موعد إطلاق شعار البطولة سيكون اليوم في تمام الساعة (20:22) بتوقيت بغداد".

وأضافت أن "هذا المونديال يعتبر الأول من نوعه الذي تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط، وسيكون الانطلاق من خلال حملة رقمیة على مستوى العالم، یصحبھا عرض الشعار على واجھات معالم بارزة في قطر و23 دولة حول العالم، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمیة بشكل متزامن".

المصدر: RT