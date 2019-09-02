رونالدو يرفض شارة الأفضل

رفض النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس لكرة القدم، وضع شارة أفضل لاعب على قميصه، احتراما لزملائه في الفريق هذا الموسم.

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وقررت رابطة الدوري الإيطالي، وضع شارات خاصة على قمصان اللاعبين الذين توجوا بجوائز الأفضل في الموسم الماضي، كمكافأة لهم.

وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بعد أن قاد "السيدة العجوز" للتتويج بلقب بطل "الكالتشيو".

ورفض النجم البرتغالي وضع الشارة على قميصه، بحسب صحيفة "ذا صن"، بعكس كل من، نيكو زانيولو لاعب روما، الذي توج بلقب أفضل لاعب شاب، السلوفيني الدولي سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان) كأفضل حارس مرمى، والسنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي) أفضل مدافع.

المصدر: وكالات