بواتينغ يقترب من أسوار "السيدة العجوز"

اقترب مدافع بايرن ميونخ الألماني جيروم بواتينغ من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" الألمانيتان اليوم الأحد.

وفي حال تمت الصفقة، يتوقع أن يسد بواتينغ (المتوج بطلا لكأس العالم 2014 مع منتخب بلاده) الثغرة التي سيتركها غياب صخرة دفاع يوفنتوس جورجيو كيليني الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي على مستوى الركبة اليمنى، ويتوقع أن يغيب لخمسة أشهر على الأقل عن الملاعب.

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وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينتس رومينيغه قد فتح الباب مؤخرا أمام رحيل بواتينغ البالغ 30 عاما في حال طلب الأخير ذلك. وبحسب "كيكر"، طلب المدافع من مسؤولي النادي البافاري المتوج بطلا للدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، تحريره من عقده للانتقال إلى فريق "السيدة العجوز" بطل إيطاليا لثمانية مواسم تواليا.

ولم يخض بواتينغ أي دقيقة في مباريات فريقه الثلاث في الدوري المحلي هذا الموسم لأن مدربه الكرواتي نيكو كوفاتس فضل عليه الفرنسي لوكاس هرنانديز.

وسبق لمدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف، أن استبعد قبل أشهر بواتينغ رفقة ماتس هوملس وتوماس مولر من صفوف المنتخب الألماني.

المصدر: أ ف ب