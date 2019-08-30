الرباط الصليبي يضرب قائد "السيدة العجوز"

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي آخر 8 سنوات إصابة مدافعه المخضرم جيورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

During today's training session, Giorgio Chiellini sustained a sprain of the right knee and lesion of the anterior cruciate ligament.



It will be necessary to have surgery in the coming days.https://t.co/j7wsxKMe4Gpic.twitter.com/Aof16CyBiA — JuventusFC (@juventusfcen) August 30, 2019

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "أصيب جيورجيو كيليني خلال تدريب، اليوم الجمعة، بالتواء في ركبته اليمنى وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها إصابته بقطع في الرباط الأمامي لركبته".

Good luck, Captain! Come back soon, even stronger than before! 💪💪💪



We are all with you! ⚪⚫ @chiellinipic.twitter.com/8x7lSKZV6o — JuventusFC (@juventusfcen) August 30, 2019

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وأضاف البيان: "سيكون من الضروري خضوع المدافع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة".

يذكر أن كيليني قاد يوفنتوس للفوز في الجولة الأولى من "الكالتشيو" أمام بارما، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.

المصدر: وكالات