رسميا.. ميسي يغيب عن مواجهة أوساسونا في "الليغا"
تأكد غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ناديه برشلونة خلال مواجهة المضيف أوساسونا، غدا السبت، ضمن الجولة الثالثة من "الليغا"، لمواصلة تعافيه من الإصابة في العضلة النعلية لساقه اليمنى.
ولم يدخل ميسي، في قائمة الفريق الكتالوني التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي اليوم الجمعة، لمواجهة أوساسونا العائد لدوري الأضواء هذا الموسم.
[📋 SQUAD LIST]— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 30, 2019
⚽ #OsasunaBarça
🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/6cJ4cbl7sg
كما خلت القائمة من المهاجمين المصابين الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.
ويواصل الساحر الأرجنتيني التعافي من المشكلات العضلية التي تواجهه خلال فترة التوقف الدولي ولمدة أسبوعين.
ويأمل الجهاز الطبي للنادي بعودته للملاعب أمام فالنسيا على ملعب الكامب نو في الـ14 من سبتمبر المقبل.
✨ 2018/19 #UCL Forward of the Season ✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2019
🏅 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈#UEFAawards | #UCLdrawpic.twitter.com/OspQ4gXQwR
وكانت تقارير صدرت مؤخرا قد أفادت أن ميسي، الذي حصل أمس الخميس، على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا لعام 2019، تعرض لانتكاسة في إصابته وسيغيب لشهر عن الملاعب، لكن مصادر من النادي الكتالوني نفت صحة هذه التقارير.
المصدر: وكالات