لوكلير يسطر التاريخ في بلجيكا (فيديو)

حقق الفرنسي، شارل لوكلير، سائق "فيراري"، باكورة انتصاراته، في بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، بتتويجه بجائزة المرحلة الـ 13 من البطولة، التي أقيمت اليوم الأحد، في بلجيكا.

وتفوق السائق الفرنسي الشاب على سائقي (مرسيدس)، البريطاني لويس هاميلتون، والفنلندي فالتيري بوتاس، صاحبي المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.

"This one is for Anthoine"



An emotional moment for @Charles_Leclerc, as he secures his first ever F1 win and a first victory of the 2019 season for @ScuderiaFerrari#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/VwV86aQ8FE — Formula 1 (@F1) 1 сентября 2019 г.

في حين اكتفى سائق "فيراري" الآخر الألماني، سيباستيان فيتل، بالمركز الرابع.

وتوج شارل لوكلير (21 عاما) بأول لقب له في تاريخ مشاركاته في بطولات العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، ولكنه صعد 5 مرات من قبل، على منصة التتويج، مرة منهما عندما احتل المركز الثاني وأربع مرات المركز الثالث.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Confirmation of a third career pole position for Charles Leclerc!#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/D7AZ0ozypv — Formula 1 (@F1) 31 августа 2019 г.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لبطولة العالم، برصيد 268 نقطة، متفوقا بفارق 65 نقطة على صاحب مركز الوصافة، زميله في الفريق بوتاس، ويليهما في المركز الثالث، الهولندي ماكس فرستابن، برصيد 181 نقطة، ومن ثم فيتل بالمرتبة الرابعة برصيد 169 نقطة.

أما لوكلير فيشغل المركز الخامس، على سلم الترتيب، برصيد 157 نقطة.

المصدر: وكالات