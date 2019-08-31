فرط برشلونة بنقطتين غاليتين عندما تعادل مع مضيفه أوساسونا 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لبرشلونة أنسو فاتي وآرثر ميلو في الدقيقتين 51 و64 على الترتيب، بينما سجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين 7 و81 من ركلة جزاء.

إقرأ المزيد

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ5، ورفع أوساسونا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sila.tv