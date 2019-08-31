برشلونة يفرط بنقطتين ثمينتين في "الليغا"
FCBarcelona/twitter
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فرط برشلونة بنقطتين غاليتين عندما تعادل مع مضيفه أوساسونا 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل لبرشلونة أنسو فاتي وآرثر ميلو في الدقيقتين 51 و64 على الترتيب، بينما سجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين 7 و81 من ركلة جزاء.
وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ5، ورفع أوساسونا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.
المصدر: sila.tv
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