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شاهد.. شباك برشلونة تهتز بهدف "عالطاير"

الرياضة

شاهد.. شباك برشلونة تهتز بهدف
Globallookpress
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تقدم فريق أوساسونا على ضيفه برشلونة بهدف، في الشوط الأول للمباراة بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ لاعب أوساسونا، روبيرتو توريس، الفريق الكتالوني بهدف سريع سجله، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رائعة تابع الكرة "عالطاير" في شباك الألماني مارك-أندريه تير شتيغن حارس مرمى "البلوغرانا"، بعد تمريرة من الجهة اليمنى.

المصدر: RT

 

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