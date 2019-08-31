شاهد.. لفتة إنسانية رائعة من نادال

قام النجم الإسباني رافائيل نادال بعمل نبيل، عقب تأهله إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، آخرة البطولات الأربع الكبرى للتنس على حساب منافسه الأسترالي تاناسي كوكيناكيس.

ولاحظ نادال طفلا يبكي بعد انحصاره بين مجموعة من المشجعين، تجمعوا للظفر بالحصول على توقيع "الماتادور"، فحمل الطفل على يديه وسحبه من بين المحتشدين، وأخذ يمسح دموعه قبل أن يوقع له.

وكتب والد الطفل عبر حسابه على موقع توتير: "رافا، الطفل الذي أنقذته هو ابني. أنت بالفعل المثل الأعلى بالنسبة له، والآن أصبحت بطله أيضا! شكرا لك حظا سعيدا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة!".

@RafaelNadal that was my son you saved. He already idolizes you. Now you’re his hero too! Thank you! Best of luck at the US Open! https://t.co/29mN14rIH9 — jsouyang (@jsouyang) 31 августа 2019 г.

وضرب رافائيل نادال موعدا في الدور الثالث من البطولة مع الكوري الجنوبي تشونغ هيون، الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه على الإسباني فرناندو فيرداسكو، بمجموعتين مقابل ثلاث.

يذكر أن رافائيل نادال توج ثلاث مرات بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، و18 مرة في سلسلة البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: وكالات