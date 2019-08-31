شاهد.. هدف مذهل بقدم غارسيا

قاد لاعب أتلتيك بيلباو، راؤول غارسيا، فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه ريال سوسييداد (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز راؤول غارسيا هدف الأمان الثاني للفريق الباسكي، عند الدقيقة 28، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وذلك بعد أن افتتح زميله المهاجم اينياكي ويليامس التسجيل مبكرا، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.

وحقق أتلتيك بيلباو بذلك انتصاره الثاني في الموسم الحالي لليغا، تخللهما تعادل، وارتقى إلى الصدارة، برصيد 7 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما مني ريال سوسييداد بالهزيمة الأولى، مقابل تعادل وفوز على الترتيب، وتراجع إلى المرتبة التاسعة، حتى الآن، برصيد 4 نقاط.

المصدر: "vk.com/telesport"