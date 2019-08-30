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إشبيلية يهدر نقطتين ثمينتين في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يهدر نقطتين ثمينتين في
SevillaFC/twitter
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سقط إشبيلية في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه سلتا فيغو في المباراة التي جمعتهما الجمعة في مستهل الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الأندلسي بهدف سجله فرانكو فازكويز في الدقيقة 81، ثم عادل دينيس سواريز لسلتا فيغو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

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وبهذا التعادل فرط إشبيلية بأول نقطتين ورفع رصيده إلى 7 نقاط بعدما فاز على إسبانيول وغرناطة في الجولتين السابقتين، ليحتل الصدارة مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، كما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ9 على جدول ترتيب الدوري الإسباني.

المصدر: sila.tv

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