مباشر.. قرعة مجموعات الدوري الأوروبي

يقام حفل سحب قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم الجديد (2019-2020) الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية.

وتم توزيع الأندية الـ48 المشاركة في دور المجموعات على 4 مستويات، حيث يضم كل مستوى 12 فريقا، وتم ترتيبهم بناء على آخر تصنيف للـ"يويفا".

وفي ما يلي مستويات الأندية:

المستوى الأول: إشبيلية، آرسنال، بورتو، روما، مانشستر يونايتد، دينامو كييف، بشكتاش، بازل، سبورتنج لشبونة، تسيسكا موسكو، فولفسبورغ، لاتسيو.

المستوى الثاني: آيندهوفن، كراسنودار، سيلتك، كوبنهاغن، سبورتينغ براغا، جينت، بوروسيا مونشنغلادباخ، يانغ بويز، أستانا، لودوغوريتس رازغراد، أبويل نيقوسيا، آينتراخت فرانكفورت.

المستوى الثالث: سانت إيتيان، كاراباغ، فينورد، خيتافي، إسبانيول، مالمو، بارتيزان، ستاندارد لييغ، وولفرهامبتون، رين، روزنبورغ، باشاك شهير.

المستوى الرابع: ألكمار، فيتوريا غيمارايش، طرابزون سبور، أوليكساندريا، دوديلانج، لاسك، فولفسبيرجر، سلوفان براتيسلافا، لوغانو، رينجرز، كلوج، فيرينكفاروس.

وستتوزع تلك الأندية حسب القرعة على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق فقط، ولا يمكن لأي مجموعة أن تتضمن فريقين من بلد واحد، وهو ما سيراعى أثناء عملية سحب القرعة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور التالي، ليصبح عدد المتأهلين حينها 24 فريقا، وتنضم إليهم 8 فرق من أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا، ليكتمل عقد المتأهلين في دور الـ32.

المصدر: RT