سؤال مثير من كاسياس لعشاق ريال مدريد

طرح الحارس الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس سؤالا تفاعليا على متابعيه عبر " تويتر"، للتعرف على هوية اللاعب الذي تحلم جماهير ريال مدريد بضمه للفريق خلال الميركاتو الجاري.

ووضع كاسياس حارس بورتو البرتغالي الحالي وريال مدريد سابقا استطلاعا ضم 3 لاعبين، هم البرازيلي نيمار والفرنسي بول بوغبا والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يعد اللاعب البرازيلي هدفا لريال مدريد، فيما يمثل النجم الفرنسي بوغبا حلم زيدان المنتظر، أما رونالدو فهو أسطورة الفريق التي تحلم جماهير "الميرينغي" بعودتها يوما ما.

De estas 3 opciones que te doy, como madridista, cuál es la que más te gusta? — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 28, 2019

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ولاقى استطلاع كاسياس تفاعلا كبيرا من عشاق الريال، وكما هو متوقع، تصدر رونالدو البالغ 34 عاما نتائج الاستطلاع، كأكثر اللاعبين الذين تحلم جماهير ريال مدريد بمشاهدتهم في صفوف النادي الملكي.

المصدر: وكالات