سانشيز يجتاز الفحص الطبي في إنتر ميلان

اقترب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن سانشيز أكمل واجتاز الفحوص الطبية في إنتر، ليصبح على بعد خطوة واحدة من الانضمام رسميا للفريق، حيث يتبقى فقط التوقيع على العقود.

وأضاف الموقع أن سانشيز سينضم إلى "النيراتزوري"، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولا يتضمن العقد المبرم بين الطرفين خيار شراء اللاعب.

Alexis arrives... 🛬



Chilean attacker Alexis Sanchez has been met with a rapturous welcome in Milan.#AlexisSanchez#OptusSportpic.twitter.com/3y5D6jDpPE — Optus Sport (@OptusSport) August 28, 2019

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وسيصبح المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، ثاني لاعب من مانشستر يونايتد ينضم إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

ووصل سانشيز إلى مدينة ميلان أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات