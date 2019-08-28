 
مباشر

إنتر ميلان يتفق مع "الشياطين الحمر" على استعارة سانشيز

الرياضة

إنتر ميلان يتفق مع
Reuters STRINGER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbmk

بات انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إنتر ميلان الإيطالي، قريبا أكثر من أي وقت مضى.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن إنتر توصل لاتفاق بالفعل مع اليونايتد، يقضي بانتقال سانشيز إلى "النيراتزوري"، لمدة عام على سبيل الإعارة، دون وجود أي بنود خاصة بالشراء.

ومن المقرر أن يصل سانشيز إلى ميلان خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إجراء الكشف الطبي، ومن ثم الإعلان عن الصفقة رسميا.

إقرأ المزيد
يا فرحة ما تمت.. لاعب يسجل هدفا ويركض ليقبل زوجته محتفلا قبل أن يقوم الحكم بإلغاء الهدف
يا فرحة ما تمت.. لاعب يسجل هدفا ويركض ليقبل زوجته محتفلا قبل أن يقوم الحكم بإلغاء الهدف

واقترح إنتر ميلان دفع حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني صاف من راتب اللاعب، والذي بلغ العام الماضي 12 مليونا (قبل خفض 25% من قيمة العقد، بعد فشل التأهل لدوري الأبطال)، في حين سيتم دفع الجزء المتبقي من قبل اليونايتد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهدات مليارية لأغانيهما.. هل هو زمن رمضان وسولكينغ؟