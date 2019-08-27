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الاتحاد التونسي يعين مدربا جديدا لـ"نسور قرطاج"

الرياضة

الاتحاد التونسي يعين مدربا جديدا لـ
Globallookpress
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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعيين منذر الكبير، مدربا جديدا للمنتخب الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي آلان جيريس.

وأفاد الاتحاد في بيان له أنه تعاقد مع الكبير لمدة 3 أعوام، وسيجري الإعلان عن أعضاء الجهاز الفني المعاون له، في مؤتمر صحفي بعد غد الخميس.

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وكان الاتحاد التونسي أنهى تعاقده مع المدرب الفرنسي بالتراضي الأسبوع الماضي.

وسبق للكبير الإشراف على العديد من الأندية التونسية أبرزها النجم الساحلي والترجي التونسي والنادي الإفريقي.

المصدر: وكالات

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