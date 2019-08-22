الاتحاد التونسي يفسخ عقد جيريس مدرب "نسور قرطاج"

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان، أمس الأربعاء، إنه انفصل، بالتراضي، عن المدرب الفرنسي، آلان جيريس، بعد نحو تسعة أشهر في منصبه على رأس الإدارة الفنية لـ"نسور قرطاج".

وتولى جيريس (67 عاما)، المسؤولية في 13 ديسمبر الماضي، بعقد يمتد لعام ونصف العام، وكانت مهمته الأولى هي قياد تونس إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الإفريقية على الأقل.

وبالفعل، قاد منتخب تونس لتحقيق هذا الهدف في البطولة القارية التي اختتمت مؤخرا في مصر، وذلك لأول مرة منذ تتويجه باللقب على أرضه في 2004، وحققت تونس المركز الرابع، لكن الأداء لم يكن مقنعا لكثير من المتابعين، وهو ما أفضى إلى إقالة جيريس.

ويستعد منتخب تونس لافتتاح مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021، إذ يتنافس في المجموعة العاشرة مع ليبيا، وتنزانيا، وغينيا الاستوائية.

وستخوض تونس مباراتين وديتين ضد موريتانيا وكوت ديفوار(ساحل العاج) الشهر المقبل.

المصدر: رويترز