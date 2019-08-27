سيرينا تقسو على شارابوفا.. وفيدرر ودجوكوفيتش إلى ثاني أدوار أمريكا المفتوحة

تغلبت الأمريكية سيرينا وليامز بسهولة على الروسية ماريا شارابوفا بواقع 6-1 و6-1 وبلغت الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة، في مسعاها لإحراز لقبها الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.

وأنهت وليامز مباراتها مع شارابوفا، الأولى عالميا سابقا وحاملة لقب 5 بطولات كبرى، أنهتها في 59 دقيقة، لتحقق عليها فوزها الـ19 تواليا وترفع رصيدها إلى 20 فوزا، مقابل خسارتين فقط أمام الروسية الحسناء، آخرهما في 2004.

وقالت وليامز، المتوجة 6 مرات في "فلاشينغ ميدوز": "عندما أواجهها أقدم أفضل ما لدي. عندما تلعب ضدها يجب أن تكون في كامل تركيزك".

وستواجه وليامز في الدور القادم مواطنتها كايتي ماكنيلي المشاركة ببطاقة دعوة والمصنفة 121 عالميا.

ولدى الرجال، بدأ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا حملة الدفاع عن لقبه بقوة بعد فوزه السهل نسبيا على الإسباني روبرتو كارباليس بايينا، 6-4 و6-1 و6-4.

ويلتقي دجوكوفيتش، الذي لم يخرج من الدور الأول في تاريخ مشاركاته في البطولات الأربع الكبرى، سوى مرتين فقط عامي 2005 و2006 في أستراليا، يلتقي في الدور الثاني مع الأرجنتيني خوان إينياسيو لونديرو.

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أما السويسري روجر فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى (رقم قياسي)، فخسر أول مجموعة في 36 دقيقة قبل أن يرد ويفوز على الهندي سوميت ناغال 4-6 و6-1 و6-2 و6-4.

المصدر: أ ف ب