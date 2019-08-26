التونسية جابر تصعد إلى ثاني أدوار بطولة أمريكا المفتوحة

بلغت التونسية أنس جابر، الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس هذا الموسم، بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا، بمجموعتين دون رد، اليوم الاثنين.

وحسمت جابر، المصنفة 62 عالميا، مباراتها ضد الفرنسية المصنفة 27 بنتيجة، 7-6 و6-2، لتبلغ الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة، لملاقاة الفائزة من اللقاء بين الأمريكية جينيفر برايدي، والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش.

C'est déjà fini pour Caroline Garcia à l'#USOpen ! La Française est éliminée dès le 1er tour par la Tunisienne Ons Jabeur (7-6, 6-2) pic.twitter.com/rt8Orr7249 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) August 26, 2019

وتعود أفضل نتيجة لجابر، التي تتم بعد غد الأربعاء الـ 25 من العمر، في بطولات "الغراند سلام"، إلى "رولان غاروس" الفرنسية عام 2017، حيث بلغت الدور الثالث. أما أفضل نتيجة لها في بطولة أمريكا المفتوحة، فتعود إلى العام نفسه حين بلغت الدور الثاني.

المصدر: وكالات