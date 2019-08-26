"متحدي السرطان" ميهايلوفيتش يغادر المستشفى يوم المباراة لقيادة فريقه

غادر الصربي سينيشا ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، أمس الأحد، المستشفى حيث كان يعالج من سرطان الدم، لقيادة فريقه في مباراته الأولى بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام فيرونا.

وأعلن نادي بولونيا، قبل صفارة بداية المباراة، أن المدرب الصربي (50 عاما)، الذي قال يوم 13 يوليو الماضي، إنه يعاني من مرض خطير لكن تعهد بالفوز بمعركته ضده: "غادر المستشفى ليقود الفريق في مباراته أمام فيرونا"، التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

Sinisa Mihajlovic has been in the hospital for the past 6 weeks undergoing chemotherapy to fight against his Leukaemia.



Today despite it all, he's coaching Bologna from the sideline because he wanted to be there for his team on their opening match 👏❤️ pic.twitter.com/PtS6y6NLBt — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 25, 2019

وتولى ميهايلوفيتش، الذي كان واحدا من أبرز لاعبي العالم في تسديد الركلات الحرة، تدريب بولونيا في منتصف الموسم الماضي، وهو في منطقة الهبوط، وتحول الفريق بشكل مذهل تحت قيادته لينهي الموسم في المركز العاشر.

وفاز ميهايلوفيتش بكأس أوروبا مع رد ستار بلغراد عام 1991، وكأس أوروبا للأندية أبطال الكأس مع لاتسيو في 1999، كما حقق لقبين في الدوري الإيطالي وأربعة في كأس إيطاليا مع لاتسيو وإنتر ميلان.

وبعد تحوله للتدريب، قاد العديد من الأندية الإيطالية، ومن بينها سامبدوريا، وميلان، وفيورنتينا، وتورينو، بالإضافة لمنتخب صربيا بين 2012 و2013.

المصدر: رويترز