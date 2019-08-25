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تسيسكا موسكو يسقط أخمات بالثلاثة (فيديو)

الرياضة

تسيسكا موسكو يسقط أخمات بالثلاثة (فيديو)
Sputnik
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استعاد تسيسكا موسكو توازنه بعد كبوته في "ديربي" العاصمة موسكو ضد سبارتاك، على حساب ضيفه أخمات بفوزه عليه (3-0)، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثلاثية فريق العاصمة موسكو توقيع كل من، المدافع ماريو فرنانديز، والمهاجم فيودور تشالوف، ولاعب خط الوسط الكرواتي نيكولا فلاشيتش، في الدقائق (43، 66، 73) على الترتيب.

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وكان فريق تسيسكا قد خسر أمام مضيفه سبارتاك في "ديربي" العاصمة موسكو (1-2)، الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، وذلك في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري.

ورفع تسيسكا موسكو رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 13 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

بينما تجمد رصيد أخمات القادم من مدينة غروزني، عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني عشر.

المصدر: RT

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