كسب فريق سبارتاك "ديربي" العاصمة موسكو ضد تسيسكا (2-1)، الذي جمعهما اليوم الاثنين، وذلك في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين سبارتاك موسكو بالفضل في انتصاره، لمدافعه الفرنسي، صامويل جيغو، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (59، و79).

وتخلل الهدفين هدف تسيسكا موسكو، في الدقيقة 68، وحمل توقيع مدافعه البرازيلي ماريو فرنانديز.

وحقق سبارتاك موسكو بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، وقفز إلى المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تراجع تسيسكا موسكو إلى المركز السادس، برصيد 10 نقاط.

المصدر: RT