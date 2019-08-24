يوفنتوس يبدأ بنجاح رحلة الدفاع عن اللقب (فيديو)

استهل فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز صعب على العائد إلى دوري الأضواء، بارما (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، في مدينة بارما.

ويدين فريق يوفنتوس بالفضل في انتصاره لقائده وقلب دفاعه، جورجيو كيلليني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "إينيو تارديني" بمدينة بارما.

وألغى حكم المباراة هدفا "لليوفي" سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أيضا، بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية "الفار".

المصدر: RT