كلوب ردا على إيمري: نريد أن نصبح الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته!

صرح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأنه يرغب في أن يصبح "الريدز" الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته، وذلك ردا على منافسه غدا السبت، الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي، عشية المباراة المرتقبة ضد أرسنال: "نريد أن نصبح الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته. نريد أن تفكر الفرق المنافسة خلال المباريات معنا بأننا في غاية السرعة والنهم والغضب".

وجاء ذلك تعليقا من قبل كلوب على سبيل الدعابة وبابتسامة على تصريحات أوناي إيمري مدرب آرسنال، الذي قال إنه كان يود ألا يلاقي ليفربول هذا الموسم.

وأضاف كلوب: "ما يقولونه قبل المباراة ليس مهما. تريد أن يقول الناس في النهاية لم يكن الأمر مجرد نزهة اليوم".

ويتقاسم ليفربول مع آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط لكل منهما، بعد أول جولتين، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة، غدا السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات