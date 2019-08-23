رسميا.. نادي نرويجي يتعاقد مع ليونيل ميسي

وقع فريق "يونكيرين" الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة النرويجي لكرة القدم، على عقد مع اللاعب الشاب، دانييل آري نوتسين، الذي غير اسمه إلى ليونيل ميسي، وسيلعب في صفوف فريق الشباب.

ونقل موقع "VG" النرويجي، عن ليونيل ميسي، البالغ من العمر 16 عاما، قوله: "كانت لدي خطة لتغيير اسمي لفترة من الوقت، وليونيل ميسي هو مثلي الأعلى. أنا أبذل قصارى جهدي للعب بأسلوبي الخاص. يمكن رؤية بعض أوجه الشبه معه، ولكن موهبتي، على الأرجح، ليست كبيرة مثل موهبته".

وسيلعب ليونيل ميسي النرويجي في فريق الشباب.

المصدر: وكالات