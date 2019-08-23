شاهد.. لاعب يقوم بمراوغة على طريقة مارادونا

خطف المهاجم اليوناني كوستاس ميتروغلو الأضواء بمهاراته الفنية، في أول لقاء له مع فريقه الجديد آيندهوفن الهولندي ضد ضيفه أبولون ليماسول القبرصي (3-0)، في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واستعرض ميتروغلو مهاراته الفنية العالية، بمراوغته عددا من لاعبي الخصم خلال المباراة، بطريقة رائعة على غرار أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا ومواطنه ليونيل ميسي.

وانتقل كوستاس ميتروغلو، البالغ من العمر 31 عاما، إلى صفوف آيندهوفن، على سبيل الإعارة قادما من فريق غلطة سراي التركي.

ووضع أيندهوفن قدما له في دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه العريض على أبولون (3-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، أمس الخميس، ضمن الدور التمهيدي الحاسم، وستقام مباراة الإياب بينهما، يوم الخميس المقبل.

المصدر: وكالات