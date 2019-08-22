أعلن فريق هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم، رسميا، ضم الدولي المغربي سفيان أمرابط، قادما من فريق كلوب بروج البلجيكي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل سفيان أمرابط، البالغ من العمر 23 سنة، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء بقيمة 3 ملايين يورو.

وخضع لاعب خط الوسط المغربي للفحص الطبي الروتيني، قبل توقيع العقد، ليصبح بذلك ثاني صفقة يعقدها فريق هيلاس فيرونا بعد عدة أيام من وصول كلود أدجابونج.

وانضم سفيان أمرابط إلى صفوف النادي البجيكي قادما من فينورد روتردام الهولندي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، وشارك معه في 29 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا فقط.

المصدر: وكالات