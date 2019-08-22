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الاعتداء على مصور وكالة روسية في أثينا (فيديو)

الرياضة

الاعتداء على مصور وكالة روسية في أثينا (فيديو)
RT
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اعتدى عدد من مشجعي فريق أوليمبياكوس اليوناني، على مصور وكالة "رابتلي" الروسية، وذلك عشية مباراته أمام كراسنودار الروسي، في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

واقترب أربعة مشجعين من مصور "Ruptly" وسألوه باللغة الإنجليزية من أين أتى، ومن دون انتظار الإجابة، حاولوا انتزاع الميكروفون وأخذ الكاميرا منه.

ونشب شجار بينهم بعد أن رفض المصور الصحفي إعطاء معداته للمهاجمين، وأسفر ذلك عن كسر أنفه.

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وقال المصور بعد ذهابه إلى قسم الشرطة، ومن ثم للمستشفى: "اثنان منهم انتزعا مني الميكرفون وهاتف آيفون... بينما وجه لي ثالث لكمة مباشرة في الأنف. ومن ثم ألقوا بأشيائي على الأرض ومضوا في طريقهم. ومن ثم تم نقلي إلى المستشفى لمعالجة أنفي".

ووفقا لكلام مصور وكالة "رابتلي"، فإن المعتدين عليه كانوا من مشجعي فريق أولمبياكوس.

المصدر: RT

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