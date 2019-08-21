شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لمواجهة ضيفه ريال بيتيس، الأحد المقبل، على ملعب "كامب نو".

وقال الفريق الكتالوني عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن ميسي شارك في مران الفريق على قدم المساواة مع بقية اللاعبين.

👏 Back in training with the group 😍 pic.twitter.com/D2Nk5FFNXm — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 августа 2019 г.

وعانى ميسي من إصابة في القدم اليمنى أبعدته عن جولة الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم، وعن المباراة الافتتاحية لـ "البلوغرانا" أمام مضيفه أتلتيك بيلباو (0-1).

وتأتي عودة ميسي في الوقت المناسب، في ظل إصابة الثنائي المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، وتأكد غيابهما عن مباراة ريال بيتيس، بسبب الإصابة.

المصدر: "twitter/fcbarcelona"