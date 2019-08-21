كأس محمد السادس.. الرفاع يكتسح هورسيد (فيديو)

أمطر نادي الرفاع البحريني شباك فريق هورسيد الصومالي بخمسة أهداف من دون رد، اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثانية للدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.

وأحرز البحريني كميل الأسود ثلاثة أهداف لفريقه "هاتريك" في الدقائق 44 من ركلة جزاء و55 و66 من ركلة جزاء أيضا.

بينما سجل زميلاه، سيد عيسى، ومهدي عبد الجبار، الهدفين الآخرين، في الدقيقتين 45 و77 على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى في "المركب الرياضي محمد الخامس".

وحقق الرفاع انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيده 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الزوراء العراقي، الذي سيواجه في وقت لاحق من اليوم أيضا، فريق اتحاد طنجة المغربي.

المصدر: "twitter/riffa_club"