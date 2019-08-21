كأس محمد السادس.. الرفاع يكتسح هورسيد (فيديو)
أمطر نادي الرفاع البحريني شباك فريق هورسيد الصومالي بخمسة أهداف من دون رد، اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثانية للدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.
وأحرز البحريني كميل الأسود ثلاثة أهداف لفريقه "هاتريك" في الدقائق 44 من ركلة جزاء و55 و66 من ركلة جزاء أيضا.
الهدف الأول في اللقاء..#كميل_الأسود يفتتح التسجيل لـ #الرفاع_البحريني من ركلة جزاء بالدقيقة 44#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الرفاع_هورسيد#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Ze3ApmU81N— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 21 августа 2019 г.
"يا #مارادونا#الرفاع_البحريني"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 21 августа 2019 г.
فاصل مارادوني من #كميل_الأسود قبل تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 56 #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الرفاع_هورسيد#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/L12w3K07ND
#الرفاع البحريني يقسو على #هورسيد الصومالي..#كميل_الأسود يحرز الهدف الثالث له والرابع لفريقه عبر ركلة جزاء بالدقيقة 66#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الرفاع_هورسيد#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/UBLmU7Ieot— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 21 августа 2019 г.
بينما سجل زميلاه، سيد عيسى، ومهدي عبد الجبار، الهدفين الآخرين، في الدقيقتين 45 و77 على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى في "المركب الرياضي محمد الخامس".
جملة تكتيكية مدروسة تسبق الهدف الثاني..#السيد_عيسى يضاعف النتيجة لـ #الرفاع_البحريني قبل نهاية الشوط الأول#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الرفاع_هورسيد#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ElUX5LzwYs— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 21 августа 2019 г.
الهدف الخامس في اللقاء..#مهدي_درويش يستفيد من عرضية متقنة ليضيف الهدف الخامس لـ الرفاع_البحريني بالدقيقة 76#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الرفاع_هورسيد#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/zGF6PS7nUY— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 21 августа 2019 г.
وحقق الرفاع انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيده 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الزوراء العراقي، الذي سيواجه في وقت لاحق من اليوم أيضا، فريق اتحاد طنجة المغربي.
المصدر: "twitter/riffa_club"