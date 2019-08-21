 
مباشر

"الفيفا" يكشف قائمة الحكام العرب المشاركين في مونديال الشباب

الرياضة

Globallookpress
"الفيفا" يكشف قائمة الحكام العرب المشاركين في مونديال الشباب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/maj2

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، قائمة الحكام المشاركين في مونديال الشباب تحت 17 عاما المقرر إقامته في البرازيل، من 26 أكتوبر حتى 17 نوفمبر المقبلين.

وضمت القائمة 11 حكما عربيا وهم:

إقرأ المزيد
الـ
الـ "فيفا" يعين لجنة خماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

- حكام الساحة: المصري أمين عمر، والمغربي رضوان جيد، والقطري خميس المري.

- الحكام المساعدون: المغربيان لحسن أزجاو ومصطفى أكيراد، والقطريان محمد درمان ورمزان النعيمي، والليبي عطية امساعد، والسوداني عبد الله إبراهيم.

- حكام تقنية المساعدة بالفيديو "VAR": الإماراتي حسن الحمادي، والقطري عبد الله المري.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب ضرب شاب من ذوي الإعاقة.. غضب كبير على مواقع التواصل بمصر