الـ "فيفا" يعين لجنة خماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الثلاثاء، تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري عقب استقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الـ "فيفا" في بيان له إن اللجنة الخماسية تتكون من، عمرو الجنايني رئيسا، ومحمد جمال علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله راضي.

Normalisation committee appointed for Egyptian FA: https://t.co/guX5GIdRPd — FIFA Media (@fifamedia) 20 августа 2019 г.

وستكون اللجنة مسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري بشكل يومي، ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد لضمان توافقه مع النظام الأساسي لـ "فيفا" ومتطلباته وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري.

كما ستكون اللجنة مختصة بمراجعة النظام الأساسي للأندية الأعضاء، وضمان توافقه مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد المصري و"فيفا"، وضمان اعتماد النظام الأساسي المذكور من قبل الأعضاء المعنيين.

كما ستكون اللجنة مسؤولة أيضا عن تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء الاتحاد المصري بناء على النظام الأساسي الجديد. وكخطوة أخيرة، ستقوم اللجنة بالعمل كأنها لجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصري وفقا للنظام الأساسي الجديد.

وذكر "فيفا" أنه بالرغم من أن هؤلاء الأعضاء سيبدأون عملهم بشكل فوري، إلا أنه يتعين عليهم أن يجتازوا اختبار الأهلية التي ستقوم به لجنة مراجعة "فيفا" وفقا لقواعد الحوكمة. وسيكون تأكيدها مرهونا بنتيجة فحص الأهلية.

وأشار الـ "فيفا" إلى أن جميع أعضاء اللجنة لن يتمكنوا من الترشح في الانتخابات المقبلة تحت أي ظرف، لا سيما وأن اللجنة ستعمل أيضا كلجنة انتخابية، ولن تحل قبل يوم 31 يوليو 2020، أو إذا أنهت عملها في وقت قبل ذلك.

المصدر: وكالات