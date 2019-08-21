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الشباب والرياضة المصرية ترفع قيمة مكافأة منتخب ناشئي كرة اليد

الرياضة

الشباب والرياضة المصرية ترفع قيمة مكافأة منتخب ناشئي كرة اليد
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم عن رفع قيمة مكافآت منتخب مصر للناشئين المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم لكرة اليد، من 112.500 إلى 150 ألف جنيه.

وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى مليونين و700 ألف جنيه، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة اليوم من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.

وتأتي هذه المكافأة تقديرا للإنجاز التاريخي الكبير الذي تحقق على أيدى شباب مصر بحصولهم على بطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد التي اختتمت منافساتها مؤخرا في مقدونيا.

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يذكر أن منتخب مصر نال اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على ألمانيا بنتيجة 32-28.

المصدر: RT

 ناصر حاتم

 

 

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