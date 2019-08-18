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مصر تتوّج بكأس العالم لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخها (فيديو)

الرياضة

مصر تتوّج بكأس العالم لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخها (فيديو)
EHF_eg/twitter
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توّج المنتخب المصري بكأس العالم لكرة اليد للناشئين دون 19 عاما للمرة الأولى في تاريخه بفوزه اليوم في المباراة النهائية على نظيره الألماني 32-28 في البطولة التي استضافتها مقدونيا.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19-13 لصالح المنتخب المصري.

وهذه المرة الأولى التي يتوّج بها منتخب من خارج أوروبا بلقب بطولة العالم لهذه الفئة العمرية.

وبهذا التتويج، أضافت مصر سادس ميدالياتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.

وأحرز المنتخب الدنماركي الميدالية البرونزية بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره البرتغالي بنتيجة 35-27.

المصدر: وكالات

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