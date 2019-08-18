توّج المنتخب المصري بكأس العالم لكرة اليد للناشئين دون 19 عاما للمرة الأولى في تاريخه بفوزه اليوم في المباراة النهائية على نظيره الألماني 32-28 في البطولة التي استضافتها مقدونيا.

Egypt are the champions! 🇪🇬🥇They become the first team from Africa to take the Youth World Championship title with a powerful win, while @DHB_Teams secure their first silver medal in the competition 🔥💪🏼 pic.twitter.com/I2Hx7FonLI — IHF (@ihf_info) August 18, 2019

.@EHF_eg 🇪🇬 are the #NorthMacedonia2019 champions! 🏆 They defeat @DHB_Teams 🇩🇪 32:28 to become the first non-European team to win the U19 world title 💪🏽🥳 pic.twitter.com/IIB11HEcDt — IHF (@ihf_info) August 18, 2019

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19-13 لصالح المنتخب المصري.

وهذه المرة الأولى التي يتوّج بها منتخب من خارج أوروبا بلقب بطولة العالم لهذه الفئة العمرية.

After 30 exciting minutes, Egypt take a 🇪🇬 19:13 🇩🇪 advantage against @dhb_teams into the break.

Who do you think will take the trophy home? 🤔🔥

Watch live: https://t.co/jnlqqhMfiV#NorthMacedonia2019pic.twitter.com/ulxqXbuATT — IHF (@ihf_info) August 18, 2019

وبهذا التتويج، أضافت مصر سادس ميدالياتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.

وأحرز المنتخب الدنماركي الميدالية البرونزية بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره البرتغالي بنتيجة 35-27.

المصدر: وكالات