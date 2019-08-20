نيمار يثير الجدل برسالة مبهمة

أثار النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الجدل بنشره رسالة مبهمة عن مستقبله مع باريس سان جيرمان، في ظل الغموض الذي يكتنف مسألة رحيله عن الفريق الباريسي من عدمه ووجهته القادمة.

ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة للمغني الجامايكي الشهير، بوب مارلي، وعلق عليها بعبارة مبهمة، جاء فيها: "المشكلة هي أنه حين تكون صادقا يكرهك الجميع، وحين تكون كاذبا يحبك الجميع".

RT

وربما تأتي تلك العبارة كإشارة إلى الهتافات العدائية التي تعرض لها البرازيلي خلال الأيام الأخيرة من جماهير باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى بعض جماهير نادي برشلونة، الذين يعارضون فكرة عودته إلى النادي الكتالوني من جديد.

ولا يزال نيمار ينتظر لمعرفة مستقبله، فإما البقاء في أسوار ملعب "حديقة الأمراء"، وهو ما لا يرغب فيه، أو تحقيق رغبته في العودة إلى فريقه السابق برشلونة، ولكن الأمور تبدوا معقدة جدا، خاصة بعد رحيل مواطنه فيليبي كوتينيو إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي كان جزءا من الصفقة، إضافة إلى دخول ريال مدريد على الخط للتعاقد مع نيمار، وكذلك يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات