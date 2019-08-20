كشفت البطلة الروسية، داريا كليشينا، نجمة رياضة الوثب الطويل، أنها لن تمانع في تلبية دعوة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في حال دعاها لتناول العشاء.

ونقلت صحيفة "سوفيتسكي سبورت" الرياضية الروسية، عن داريا كليشينا قولها: "أتابع صفحته (رونالدو) على موقع إنستغرام، أنا مهتمة بالجانب الرياضي. هو يعتني ببنيته الجسدية، لذلك يبدو مذهلا! لست متأكدة من أن لاعبا واحدا على الأقل في روسيا يبدو هكذا. لأن العديد من الرياضيين في الألعاب الجماعية لا يولون اهتماما كبيرا بتكوين بنيتهم الجسدية".

وأضافت: "إذا تلقيت دعوة من رونالدو لتناول العشاء في مطعم في نيويورك؟ حسنا، في حال كنت في نيويورك وكان لدي الوقت، لذهبت. لكنني لا أريد أن أسمي ذلك موعدا... أنا لست من أولئك، من الذين يذهبون مع الغرباء إلى أي مكان. ولكن سيكون من المثير للاهتمام التحدث مع كريستيانو كشخص. أظن أنه يمكن الحصول على الكثير من المعلومات المفيدة من هكذا محترف، وليس فقط عن كرة القدم".

وتابع كريستيانو رونالدو حساب النجمة الروسية على "إنستغرام"، منذ عام 2016.

يذكر أن داريا كليشينا (28 عاما) أحرزت الميدالية الفضية في بطولة العالم 2017، ولقب بطلة أوروبا ضمن القاعات المغلقة مرتين، وكانت الرياضية الوحيدة لألعاب القوى من روسيا، التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو البرازيلية.

المصدر: وكالات