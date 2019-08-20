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وصول بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد إلى القاهرة

الرياضة

وصول بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد إلى القاهرة
RT
بعثة منتخب ناشئي اليد تصل القاهرة
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد قادمين من مقدونيا بعد تتويجهم بكأس العالم.

وكان في استقبال البعثة بالمطار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصول بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد إلى القاهرة
RT
وصول بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد إلى القاهرة
RT

وتوج منتخب مصر للناشئين، بلقب بطولة كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها مقدونيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الألماني بنتيجة 32-28.

وصول بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد إلى القاهرة
RT
وصول بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد إلى القاهرة
RT

وبات منتخب "الفراعنة" بذلك، أول منتخب عربي وإفريقي، يتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين (تحت 19 عاما).

المصدر: RT

ناصر حاتم

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