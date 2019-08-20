وصلت إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد قادمين من مقدونيا بعد تتويجهم بكأس العالم.

وكان في استقبال البعثة بالمطار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصول بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد إلى القاهرة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب ناشئي مصر لكرة اليد قادمين من مقدونيا بعد تتويجهم بكأس العالم.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/rgxIkv3qja — RT Arabic (@RTarabic) August 20, 2019

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وتوج منتخب مصر للناشئين، بلقب بطولة كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها مقدونيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الألماني بنتيجة 32-28.

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وبات منتخب "الفراعنة" بذلك، أول منتخب عربي وإفريقي، يتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين (تحت 19 عاما).

المصدر: RT

ناصر حاتم