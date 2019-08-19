كشف نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب "الفراعنة" بعد استبعاده منه، خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال صلاح، في تصريحات لشبكة "سي إن إن الأمريكية": "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد المنتخب أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق".

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وأضاف نجم منتخب الفراعنة: "ما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة وردة، هو أن هذه الأمور حدثت في السابق، والتحرش الجنسي بوجه عام ما زال يحدث".

واختتم صلاح: "على وردة أن يحصل على العلاج أو إعادة التأهيل، لكي يتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تحدث مجددا معه".

وكانت الحسابات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك" و"تويتر"، خلال بطولة كأس أمم إفريقيا "مصر 2019" قد نشرت تصريحا للنجم محمد صلاح، أكد خلاله أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب.

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وتضمن ذلك البيان تصريحات للثلاثي أحمد المحمدي قائد المنتخب، وأحمد حجازي وعلي غزال، تفيد بأن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم بأن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت، خاصة أن اللاعب كان ملتزما جدا أثناء المعسكر، وأن التسريبات التي ظهرت كانت قديمة، فكيف تتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟

وفيما بعد، قام الاتحاد المصري بحذف التصريحات الرسمية التي نشرها لبعض لاعبي منتخب "الفراعنة" في صفحتيه على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، بشأن أزمة اللاعب عمرو وردة.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، بيانا قالت فيه إن لاعبي المنتخب لم يدلوا بأي تصريحات صحفية عقب رفع الإيقاف عن عمرو وردة، وإن التصريحات التي نشرت على لسانهم عبر الموقع الرسمي تم نشرها بالخطأ.

واستبعد الاتحاد المصري عمرو وردة من معسكر المنتخب بسبب اتهامه بالتورط في قضيتي تحرش مع فتاة مصرية وأخرى مكسيكية، وتدخل نجوم منتخب "الفراعنة" من أجل تخفيف العقوبة على اللاعب الشاب، وهو ما تحقق بالفعل في نهاية المطاف.

المصدر: "masrawy"