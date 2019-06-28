قام الاتحاد المصري لكرة القدم بحذف التصريحات الرسمية التي نشرها لبعض لاعبي منتخب "الفراعنة" في صفحتيه على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، بشأن أزمة اللاعب عمرو وردة.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، بيانا قالت فيه إن لاعبي المنتخب لم يدلوا بأي تصريحات صحفية عقب رفع الإيقاف عن عمرو وردة، وأن التصريحات التي نشرت على لسانهم عبر الموقع الرسمي تم نشرها بالخطأ.

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وكانت الحسابات الرسمية للاتحاد المصري على "فيسبوك" و"تويتر" قد نشرت تصريحا للنجم المصري محمد صلاح، أكد خلاله أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب.

كما جاءت في البيان تصريحات للثلاثي أحمد المحمدي قائد المنتخب، وأحمد حجازي وعلي غزال، تفيد بأن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم بأن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت، خاصة أن اللاعب كان ملتزما جدا أثناء المعسكر، وأن التسريبات التي ظهرت كانت قديمة، فكيف تتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟

المصدر: وكالات