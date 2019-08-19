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شاهد.. هدف موجه بالكومبيوتر الياباني

الرياضة

شاهد.. هدف موجه بالكومبيوتر الياباني
CONSADOLE SAPPOROTV/youtube
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أمطر فريق "كونسادول سابورو" شباك مضيفه "شيميزو إس بالس" بثمانية أهداف من دون رد، في عقر داره، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 86 تسجيل الهدف السابع بطريقة رائعة، من ضربة حرة مباشرة، نفذها المدافع، أكيتو فوكوموري، بإتقان في المقص الأيسر، واصطدمت كرته بأسفل العارضة، قبل أن تتهادى في الشباك.

وتقدم فريق كونسادول سابورو، بعد هذا الفوز، إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة.

بينما يشغل شيميزو إس بالس المركز الثاني عشر على سلم الترتيب، برصيد 28 نقطة.

المصدر: وكالات 

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