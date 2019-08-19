شاهد.. هدف موجه بالكومبيوتر الياباني

أمطر فريق "كونسادول سابورو" شباك مضيفه "شيميزو إس بالس" بثمانية أهداف من دون رد، في عقر داره، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 86 تسجيل الهدف السابع بطريقة رائعة، من ضربة حرة مباشرة، نفذها المدافع، أكيتو فوكوموري، بإتقان في المقص الأيسر، واصطدمت كرته بأسفل العارضة، قبل أن تتهادى في الشباك.

Is there anything more beautiful that a perfect free-kick going in off the woodwork? 😍 pic.twitter.com/VnNOmukQ2A — Goal (@goal) 19 августа 2019 г.

وتقدم فريق كونسادول سابورو، بعد هذا الفوز، إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة.

بينما يشغل شيميزو إس بالس المركز الثاني عشر على سلم الترتيب، برصيد 28 نقطة.

المصدر: وكالات