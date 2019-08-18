أشلي كول يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الدولي الإنجليزي أشلي كول اليوم الأحد اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

ولعب كول بقمصان أرسنال وتشيلسي وروما الإيطالي، وحقق لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات (اثنتان مع أرسنال لموسمي 2001-2002 و2003-2004 وواحدة مع تشيلسي لموسم 2009-2010).

وقال كول في تصريحات صحفية: "بعد التفكير الجاد أدركت أنه حان وقت تعليق حذائي واعتزال كرة القدم".

وأضاف: "الآن أفكر في خطوتي الجديدة، وأتمنى أن أكون مدربا، ولذلك أخوض دورة تدريبية في الوقت الحالي.

ولعب كول مع منتخب إنجلترا 107 مباريات، لكنه لم ينجح في إحراز أي هدف.

المصدر: وكالات