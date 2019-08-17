"المخضرمة" كوزنيتسوفا تحرم بارتي من استعادة الصدارة
حرمت الروسية المخضرمة سفيتلانا كوزنيتسوفا الأسترالية أشلي بارتي من استعادة صدارة التصنيف العالمي للسيدات، بفوزها عليها 6-2 و6-4 السبت في نصف نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس.
وكانت بارتي التي خسرت الصدارة الأسبوع الماضي لمصلحة اليابانية ناومي أوساكا، بحاجة لبلوغ النهائي كي تستعيدها، لكن ابنة الرابعة والثلاثين كان لها رأي آخر، وأبقى فوزها أوساكا في مركز الصدارة.
An amazing display of tennis from @SvetlanaK27 steers her into the @CincyTennis final as she defeats Barty in straight sets!— WTA (@WTA) 17 августа 2019 г.
HIGHLIGHTS ---> https://t.co/vFudU0rWZi#CincyTennispic.twitter.com/1wQCiH1zyw
Simply stunning.— WTA (@WTA) 17 августа 2019 г.
Simply Sveta.@SvetlanaK27 beats top seed Barty 6-2, 6-4 to reach the @cincytennis final!#CincyTennispic.twitter.com/Yrb8kXAaEB
وتلتقي الروسية حاملة لقب بطولتين في "الغراند سلام" في النهائي، مع الفائزة بين الأمريكيتين صوفيا كينين وماديسون كيز.
المصدر: أ ف ب