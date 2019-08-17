"المخضرمة" كوزنيتسوفا تحرم بارتي من استعادة الصدارة

حرمت الروسية المخضرمة سفيتلانا كوزنيتسوفا الأسترالية أشلي بارتي من استعادة صدارة التصنيف العالمي للسيدات، بفوزها عليها 6-2 و6-4 السبت في نصف نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس.

وكانت بارتي التي خسرت الصدارة الأسبوع الماضي لمصلحة اليابانية ناومي أوساكا، بحاجة لبلوغ النهائي كي تستعيدها، لكن ابنة الرابعة والثلاثين كان لها رأي آخر، وأبقى فوزها أوساكا في مركز الصدارة.

وتلتقي الروسية حاملة لقب بطولتين في "الغراند سلام" في النهائي، مع الفائزة بين الأمريكيتين صوفيا كينين وماديسون كيز.

المصدر: أ ف ب