أنهى المهاجم البوسني إدين دجيكو الشائعات حول مستقبله بعد أن مدد عقده مع ناديه الحالي روما لثلاث سنوات إضافية، كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية اليوم السبت.

وصرح دجيكو البالغ 33 عاما بعد تمديد العقود قائلا: "لقد شعرت بمدى تمسك المسؤولين في روما ببقائي. هنا يتوفر كل شيء من أجل إحراز الألقاب وأنا سعيد بالتالي للبقاء لفترة أطول".

وكان اللاعب البوسني مرشحا للانتقال إلى صفوف إنتر ميلان، لكنه قرر في النهاية تمديد عقده مع "الذئاب" حتى 30 يونيو 2022.

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وانتقل دجيكو إلى روما في أغسطس عام 2015 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي وخاض في صفوف فريقه 179 مباراة سجل خلالها 87 هدفا، وتوج هدافا للدوري الإيطالي موسم 2016-2017.

المصدر: أ ف ب